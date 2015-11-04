SEO консультация. Планируется дальнейшее сотрудничество.

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок183 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно обсудить актуальные SEO вопросы и стратегию продвижения ресурса www.aboutww2militaria.com  с специалистом по SEO в голосовой консультации по Скайп. Консультация в

пределах 30 минут. По результатам консультации планируется долгосрочное

сотрудничество. 

В ответе прошу указать цену за консультацию.

8 лет назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад