SEO-аудит интернет-магазина

Приветствую всех!

Нужно провести аудит основного интернет-магазина http://www.bodree.ru и его дополнительных витрин - http://www.120-80.ru, http://www.nebu.ru, http://www.ingalatory.ru, http://www.shagomer.ru/.

Нужно четкое понимание с точки зрения SEO, что делать с этими сайтами дальше. Сейчас сайты резко просели в выдаче, часть попала под санкции яндекса. Хотелось бы получить более полную картину того, что есть и как это можно исправить.

Сайты старые, на самописных движках, сейчас планируется постепенный перевод всех сайтов на битрикс, но до этого момента хотелось бы понять, как это сделать корректно.

По результатам аудита возможно дальнейшее сотрудничество.

Пишите ориентиры по цене и срокам.