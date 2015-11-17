Картинки не видят поисковики Яндекс, Гугл и т.д.

Добрый день, программисты, нужно сделать так что бы картинки из карточки товара можно было увидеть на просторах интернета к примеру яндекс картинки по поисковому слову, они в данный момент не индексируются, так как для них нет атрибут alt

Прошу помощи

движок php-shop

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