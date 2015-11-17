Картинки не видят поисковики Яндекс, Гугл и т.д.

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка192 просмотра
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Добрый день, программисты, нужно сделать так что бы картинки из карточки товара можно было увидеть на просторах интернета к примеру яндекс картинки по поисковому слову, они в данный момент не индексируются, так как для них нет атрибут alt

Прошу помощи

движок php-shop

сайт topvoltage.ru

8 лет назад
suvorovve
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mrbarabash
Андрей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделанно качественно и в срок, спасибо за работу
Ответственный заказчик, рекомендую.
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