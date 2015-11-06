Продвижение сайта (EN)

Приглашаю к сотрудничеству SEO-шника, который возьмет на себя все вопросы по оптимизации и продвижению англоязычного сайта.

Адрес сайта и список ключевых слов в приложении.

Пожалуйста, вместе с заявкой присылайте: примеры выполненых работ (EN), стратегию продвижения указаного сайта (желательно пошагово и в деталях), сроки вывода в ТОП, бюджет.