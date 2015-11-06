Провести анализ ниш для создания сайта

Есть проект финансовой тематики. Есть хороший писатель и грамотный журналист. Проблема в том что нужны темы для статей. От вас нужны такие ключевые запросы (НЧ,СЧ) при написание на которые статей на сайт пойдет трафик. То есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задачка, проанализировать 4-5 десятков ниш под создание информационных сайтов.
У меня есть такая таблица-пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing - сейчас я продумываю сами ниши. Примерно через пару часов буду готов.
Нужно до вечера воскресенья провести анализ ниш, как в примере и заполнить эту таблицу.
Для выполнения работы пригодится:
- Яндекс Директ
- Wordstat
- Кейколлектор
- Приложение для гугл хром - similarweb
- И Мозг:)
За 2-3 дня задача выполняется вполне.
Нужен человек, который понимает цель этого анализа, имеет опыт работы в SEO и с семантикой, хорошо владеет инструментарием.
К сожалению, у меня нет времени обучать людей, которые "готовы попробовать".
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