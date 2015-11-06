Провести анализ ниш для создания сайта

Есть задачка, проанализировать 4-5 десятков ниш под создание информационных сайтов.

У меня есть такая таблица-пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing - сейчас я продумываю сами ниши. Примерно через пару часов буду готов.

Нужно до вечера воскресенья провести анализ ниш, как в примере и заполнить эту таблицу.

Для выполнения работы пригодится:

- Яндекс Директ

- Wordstat

- Кейколлектор

- Приложение для гугл хром - similarweb

- И Мозг:)

За 2-3 дня задача выполняется вполне.

Нужен человек, который понимает цель этого анализа, имеет опыт работы в SEO и с семантикой, хорошо владеет инструментарием.

К сожалению, у меня нет времени обучать людей, которые "готовы попробовать".