Создание семантического ядра

Требуется создание высококачественного семантического ядра для нового сайта.

-глубокий анализ, сбор и ручная чистка наиболее полезных низкоконкурентных (до 5 по мутагену) ключей для трафика, монетизации, кластеризация, создание mind-map, ТЗ для копирайтера. Нужно брать не количеством, а качеством!

Соискателей убедительно попрошу не откликаться шаблонами.

Отпишите свои преимущества и стоимость за ядро на 50 статей женской тематики для информационного сайта.