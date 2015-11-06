Внутренний SEO аудит сайта

Необходимо провести аудит внутреннего SEO.

Сайт представляет собой интернет-магазин медицинской техники для домашнего использования и товаров для здоровья, но продвижение осуществляется не товарами, а статьями, которые должны убеждать и побуждать пользователей покупать товар.

Поэтому, в первую очередь, важен аудит именно этих статей.

Я надеюсь, что мне не потребуется описывать конкретно, что именно нужно оценить и проверить в рамках аудита внутреннего SEO. Оценить нужно все, что касается внутреннего SEO.

Если же конкретика все-таки понадобится, то пишите об этом заранее.

Меня не интересует автоматический аудит на основе megaindex и прочих подобных сайтов. Это я могу сделать и сам.

Меня интересует богатый личный опыт профессионалов и их практические выводы и предложения.

По результатам проведенного аудита возможно продолжение сотрудничества в части продвижения.

Итогом аудита должен быть перечень недостатков, ошибок, с выводами и практическими решениями, предложения по их устранению и улучшению сайта, его продвижению за счет внутреннего SEO.

Если рассматриваете возможность дальнейшего сотрудничества по внешнему продвижению, то необходимо предоставить свои конкретные и предметные идеи и предложения по внешнему продвижению.

Аудит буду заказывать у нескольких фрилансеров для сравнения результатов и выбора того, кто больше понравится, для дальнейшей работы по продвижению.