Внутренний SEO аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок223 просмотра
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Необходимо провести аудит внутреннего SEO.

Сайт представляет собой интернет-магазин медицинской техники для домашнего использования и товаров для здоровья, но продвижение осуществляется не товарами, а статьями, которые должны убеждать и побуждать пользователей покупать товар.

Поэтому, в первую очередь, важен аудит именно этих статей.

Я надеюсь, что мне не потребуется описывать конкретно, что именно нужно оценить и проверить в рамках аудита внутреннего SEO. Оценить нужно все, что касается внутреннего SEO.

Если же конкретика все-таки понадобится, то пишите об этом заранее.

Меня не интересует автоматический аудит на основе megaindex и прочих подобных сайтов. Это я могу сделать и сам.

Меня интересует богатый личный опыт профессионалов и их практические выводы и предложения.

По результатам проведенного аудита возможно продолжение сотрудничества в части продвижения.

Итогом аудита должен быть перечень недостатков, ошибок, с выводами и практическими решениями, предложения по их устранению и улучшению сайта, его продвижению за счет внутреннего SEO.

Если рассматриваете возможность дальнейшего сотрудничества по внешнему продвижению, то необходимо предоставить свои конкретные и предметные идеи и предложения по внешнему продвижению.

Аудит буду заказывать у нескольких фрилансеров для сравнения результатов и выбора того, кто больше понравится, для дальнейшей работы по продвижению.

8 лет назад
Oleg-Pank
Олег 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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