SEO анализ конкурентов

Есть сайт Crabclub.pro

Для него есть СЯ. Нужно:

1. Совместно нам с вами выбрать из этого СЯ 15-20 запросов, которые мы признаем основными для него. Вы их выбираете и аргументируете свой выбор, обсуждаем, я утверждаю.

2. Для этих запросов - сделать анализ конкурентной среды и конкурентов. Тут - жду от вас предложений и вашего видения того, что именно вы готовы сделать. Какие сервисы будете использовать, в каком виде будет результат и т.д.

При успешном сотрудничестве - возможна дальнейшая работа как по продвижению данного ресурса, так и по другим проектам.

Заявки без цены и сроков; а также без более-менее подробного ответа на вопрос из п.2 - не рассматриваю.