Регистрация интернет-магазина на CPA биржах и в тизерных сетях

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Требуется зарегистрировать интернет-магазин на 10-15 CPA биржах и в 10-15 тизерных сетях, разместить там заказы на рекламу и договориться с вебмастерами о сотрудничестве.

Обязанности: (могут различаться в разных CPA биржах и тизерных сетях)

- Заполнение формы регистрации

- Размещение заказа на рекламу

- Переговоры по телефону/скайпу с менеджерами биржи и вебмастерами

- Переговоры по почте с менеджерами биржи и вебмастерами

- Загрузка каталога интернет магазина (или нескольких товаров) на биржу

- Краткое описание товаров и подбор картинок к ним

Необходимые сведения для регистрации и дальнейшего взаимодействия с СРА биржами и тизерными сетями будут предоставлены.

Заказ считается выполненным когда вебмастера (исполнители) начнут рекламировать товары магазина.

8 лет назад
EvgeniyKr
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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