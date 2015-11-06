Регистрация интернет-магазина на CPA биржах и в тизерных сетях

Требуется зарегистрировать интернет-магазин на 10-15 CPA биржах и в 10-15 тизерных сетях, разместить там заказы на рекламу и договориться с вебмастерами о сотрудничестве.

Обязанности: (могут различаться в разных CPA биржах и тизерных сетях)

- Заполнение формы регистрации

- Размещение заказа на рекламу

- Переговоры по телефону/скайпу с менеджерами биржи и вебмастерами

- Переговоры по почте с менеджерами биржи и вебмастерами

- Загрузка каталога интернет магазина (или нескольких товаров) на биржу

- Краткое описание товаров и подбор картинок к ним

Необходимые сведения для регистрации и дальнейшего взаимодействия с СРА биржами и тизерными сетями будут предоставлены.

Заказ считается выполненным когда вебмастера (исполнители) начнут рекламировать товары магазина.