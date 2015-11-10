Есть сложный продукт platius для его реализации готовы нанять интернет-маркетолога на работу с данным проектом, при положительном исходе возможно долговременное сотрудничество. Деньгами не обидим, но если у Вас есть особые пожелания, то пишите за сколько возьметесь за такой проект

Нужно вывести на рынок и заключить 230 сделок в 2016 году

Конверсия в продажу - 40%

Годовой бюджет в рамках от 300 000 руб до 1 300 000 рублей

Необходимо расписать на 12 месяцев смету:

1. трафик с рекламного канала и количество лидов

2. бюджет на каждый рекламный канал

3. стоимость лида

Указать какая конверсия в:

-лид

-продажу

Описать ПОШАГОВО свой алгоритм выбора каналов и расчета

стоимости.