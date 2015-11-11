Внедрение и ведение E-mail маркетинга

Маркетинговой компании требуется ведение e-mail маркетинга, а именно:

- создание контент-плана;

- формирование базы подписчиков;

- работа с рассылками;

- работа с блогом и социальными сетями (публикация материала на несколько источников) - обсуждается;

- и другие работы, так как проект запускается впервые - нам нужно подсказать, что входить в Ваши обязанности ;)

Предложения "готов сотрудничать" отклоняются сразу - указывайте какие действия входят в вашу работу, что будете делать, что не будете, что можно обсуждать и по каким критериям оценивать работу. Оплата по договоренности.