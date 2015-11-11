Здравствуйте, нужен сео специалист с опытом работы продвижения порталов по трафику. Есть кулинарный портал, возраст более 3 лет, кол-во страниц больше 1000. Все рецепты уникальные, повар готовит специально для сайта, на всех фото листок с ...
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Нужна внутренняя оптимизация сайта
ЦЕЛЬ - Подготовка сайта для продвижения
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