Продвижение по трафику

Здравствуйте, нужен сео специалист с опытом работы продвижения порталов по трафику. Есть кулинарный портал, возраст более 3 лет, кол-во страниц больше 1000. Все рецепты уникальные, повар готовит специально для сайта, на всех фото листок с доменом сайта. Сам сео специалист но не по трафику. Просьба откликаться тем людям кто вообще не пользуется черными методами. (накрутка пф итд)

Просьба сразу писать сколько будет стоить работа в месяц и прикрепить несколько сайтов примеров работ где вы проводили работы по увеличению посещаемости. спасибо