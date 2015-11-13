Продвижение по трафику

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок204 просмотра
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Здравствуйте, нужен сео специалист с опытом работы продвижения порталов по трафику. Есть кулинарный портал, возраст более 3 лет, кол-во страниц больше 1000. Все рецепты уникальные, повар готовит специально для сайта, на всех фото листок с доменом сайта. Сам сео специалист но не по трафику. Просьба откликаться тем людям кто вообще не пользуется черными методами. (накрутка пф итд)

Просьба сразу писать сколько будет стоить работа в месяц и прикрепить несколько сайтов примеров работ где вы проводили работы по увеличению посещаемости. спасибо

8 лет назад
gagafr21
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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