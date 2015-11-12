Привлечение траффика. Оплата за цели.

Здравствуйте, нужен сео специалист с опытом работы продвижения порталов по трафику. Есть кулинарный портал, возраст более 3 лет, кол-во страниц больше 1000. Все рецепты уникальные, повар готовит специально для сайта, на всех фото листок с ...
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Здравствуйте, ищем специалистов, которые могут нам помочь привлечь посетителей на сайт с соц сетей платить готовы после выполнения работ, за конкретный результат. Т.е. мы ставим метки и смотрим сколько перешло по вашим меткам к нам на сайт и сколько людей выполнило цель, на сегодняшний момент целей несколько.
Жду ваших предложений.
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