Привлечение траффика. Оплата за цели.

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка157 просмотров
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Здравствуйте, ищем специалистов, которые могут нам помочь привлечь посетителей на сайт с соц сетей платить готовы после выполнения работ, за конкретный результат. Т.е. мы ставим метки и смотрим сколько перешло по вашим меткам к нам на сайт и сколько людей выполнило цель, на сегодняшний момент целей несколько.

Жду ваших предложений. 

8 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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