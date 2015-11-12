Привлечение траффика. Оплата за цели.

Здравствуйте, ищем специалистов, которые могут нам помочь привлечь посетителей на сайт с соц сетей платить готовы после выполнения работ, за конкретный результат. Т.е. мы ставим метки и смотрим сколько перешло по вашим меткам к нам на сайт и сколько людей выполнило цель, на сегодняшний момент целей несколько.

Жду ваших предложений.