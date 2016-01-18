Ссылки на форумах

$15
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок256 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый! Нужен человек, который за выходные разместит 20 живых (до конца месяца) ссылок в сообщениях на форумах с хорошим ТИЦ.

Проектов на данный момент 4 (продажа б\у авто, автосервис, грузоперевозки и квадроциклы), количество "живых" ссылок нужно для каждого свое.

Критерий проверки - размещение по теме (без фальсификации информации) и доживание ссылки до конца отчетного месяца.

8 лет назад
epigraf
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pleto4ka
Ирина 
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
Заказ выполнен срочно и намного лучше, чем я предполагала. Спасибо, непременно обращусь снова!
Очень приятно было работать с Анастасией! Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!
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