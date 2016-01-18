Ссылки на форумах

День добрый! Нужен человек, который за выходные разместит 20 живых (до конца месяца) ссылок в сообщениях на форумах с хорошим ТИЦ.

Проектов на данный момент 4 (продажа б\у авто, автосервис, грузоперевозки и квадроциклы), количество "живых" ссылок нужно для каждого свое.

Критерий проверки - размещение по теме (без фальсификации информации) и доживание ссылки до конца отчетного месяца.