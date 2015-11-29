Семантическое Ядро на автомобильную тематику

Есть сайт - постгарантийный ремонт автомобилей. Предоставлю набор услуг (по типу - ТО, кузовной ремонт, долив масла и т.д. - штук 20) и список марок машин (основные иномарки среднего сегмента). Надо собрать СЯ и разргуппировать его по типам ремонта и маркам. Прикрепляю в качестве примера СЯ по одной марке.

Заявки без явно указанных цены и сроков - не рассматриваю.