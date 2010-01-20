SEO копирайтинг, строительная тематика

Нужно подготовить 6 текстов в соответствии с рекомендациями оптимизатора для сайта производителя теплоизоляционных материалов. Общий объем - 12-15 тыс. знаков. Впоследствии, вполне вероятно, потребуются еще тексты, т.к. продвижение сайта только началось.

Заинтересовавшихся попрошу написать один из текстов в качестве тестового задания, чтобы маркетологи клиента смогли определиться, чей стиль им больше импонирует. За тестовый текст заплачу $8 (кроме откровенно "никаких" вариантов).