SEO копирайтинг, строительная тематика

$120
КопирайтингЗавершен31 заявка552 просмотра
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Нужно подготовить 6 текстов в соответствии с рекомендациями оптимизатора для сайта производителя теплоизоляционных материалов. Общий объем - 12-15 тыс. знаков. Впоследствии, вполне вероятно, потребуются еще тексты, т.к. продвижение сайта только началось.

Заинтересовавшихся попрошу написать один из текстов в качестве тестового задания, чтобы маркетологи клиента смогли определиться, чей стиль им больше импонирует. За тестовый текст заплачу $8 (кроме откровенно "никаких" вариантов).

14 лет назад
genarcho
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$60
3 дня
Очень приятный в работе специалист. Все было сделано быстро, качественно и к вящей радости клиента. Никаких нареканий в процессе работы, с удовольствием буду обращаться еще.
Илья - один из самых лучших моих заказчиков. Спасибо за четкость задания и моментальную оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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