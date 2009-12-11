СЕО-рерайтинг

КопирайтингЗавершен22 заявки430 просмотров
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Нужна помощь человека, который любит юридические тематики и умеет работать с ключами. Задание срочное. Подробности напишу выбранному исполнителю. От вас - умение быстро и без потери качества писать оптимизированные тексты.

14 лет назад
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Работать с таким человеком - одно удовольствие! Елена очень ответственный и грамотный исполнитель, а ещё это прекрасный человек! Настоятельно рекомендую сотрудничество с Еленой! P.S.: Спасибо за помощь:)
Работа с Марией - это и работа и учеба. Профессионал до кончиков ногтей. Спасибо за доверие и плодотворное сотрудничество!
Charisma
Дарина 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Если вам нужны качественные и красивые тексты - обращайтесь к Дарье! Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ, никаких проблем с оплатой. Спасибо за сотрудничество.
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена, спасибо за качественную и оперативную работу! Желаю творческих успехов и хороших заказчиков! :) Всем рекомендую этого исполнителя!
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