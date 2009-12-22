Рерайт новостей для сайта

Требуется рерайтер. задание: (тематика игра counter strike) Рерайтер ищет самые популярные и коментируемые статьи на других ресурсах, "делает из статьи рерайт" далее отправляет ссылку(откуда он взял статью) и переделанный вариант. Работу проверяю и оплачиваю. Нужно 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт киноновостей для сайта, новости примерно 500-1000 символов
оставляйте Ваши цены за 1000 символов
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