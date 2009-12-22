Рерайт новостей для сайта

КопирайтингЗавершен77 заявок675 просмотров
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Рерайт киноновостей для сайта, новости примерно 500-1000 символов

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14 лет назад
Godfazzer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличная исполнительница, все написано качественно и быстро, рекомендую.
Хороший заказчик, оплата вовремя, задачу поставил четко и ясно. Спасибо за работу!
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