Статьи для сайта

КопирайтингЗакрыт33 заявки392 просмотра
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Нужно писать статьи на тему сайта.Тесть Астрономия, микроскопия и подобное, бинокли, подзорные трубы.

Проверять буду в гугле и яндексе.

Сроков как таковых нет, главное качество. Есть ещё 2 сайта и там тоже нужно писать, если вы понимаете заказов не мало.

2 сайт подарочный а 3 супер маркет.

Всем с кем работаю (дизайнеры, программеры получают скиду на покупки в нашей сети)

Тему статьи выбирать можете вы, прислушиваюсь к вашей точки зрения. К примеру астрономия а вы уже можете предложить тему .

Очень много людей откликнулось, цены у всех разные, качество можно понять только когда заказать. Я решил что нужно в рамках конкурса заказать пробники у участников данного конкурса. Как вы понимаете бюджет не резиновый, но постараюсь охватить всех желающих. В приоритетах те кто знает или любит тематику сайта, и те кто считают что они дадут лучший результат. Спасибо всем, ждите пока я с вами свяжусь.

Каждый труд я привык оплачивать, даже если он не тот что я ожидал. Вы не рискуете что я могу не заплатить за ваш труд, вы рискуете что просто мы перестанем с вами работать .

14 лет назад
bilingual
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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