Уникальные словосочетания для интернет-магазина

Здравствуйте! Мне нужно придумать 2 оригинальных названия для сайта, имя необязательно должно быть говорящим и относится к теме сайта, достаточно оригинального слова или словосочетания, если проверите свободность доменов в .ru .su, это в плюс. 1. Вентиляция ...