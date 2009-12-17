Уникальные словосочетания для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен9 заявок655 просмотров
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Требуется написание уникальных словосочетаний для сайтов.

30 ОПИСАНИЙ

тематика: продукты питания, эротика (фотогаллереи).

14 лет назад
goshen
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Wellwrite
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Все сделано правильно и вовремя, результатом очень доволен.
Для меня сотрудничество было плодотворным, это моя первая работа в этом ресурсе. Заказчик порядочный, после приёма работы оплата произведена. Рекомендую.
Violik
NaN лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Работа сделана удивительно креативно и своеобразно, что немогло порадовать. Благодарю.
Очень интересное задание. Заказчик работу оплатил быстро. Рекомендую.
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    Приветствую. Необходимо сделать качественный рерайт статей технической тематики. Исходники прилагаются. Примеры работ приветствуются. Ваши сроки, цены? Исполнитель уже определен. Большое всем спасибо.

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    Завершен
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