Рерайт

КопирайтингЗавершен38 заявок414 просмотров
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Приветствую.

Необходимо сделать качественный рерайт статей технической тематики. Исходники прилагаются.

Примеры работ приветствуются. Ваши сроки, цены?

Исполнитель уже определен. Большое всем спасибо.

14 лет назад
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
o_kravets
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$12
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Олей. Высокое качество работ, грамотность и ответственность! Буду обращаться еще.
Отличный заказчик и хороший человек, с которым приятно работать. Оплата своевременная и, что немаловажно, за каждый завершенный этап работы. Мои наилучшие рекомендации!
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