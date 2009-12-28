Приватный проект для Zhuravel' Mary (Lacky_)

Обращаюсь к Марии не первый раз, так как знаю, что на этого исполнителя всегда можно положиться. Отличная работа!!! Всё выполнено в соответствии с пожеланиями, качественно и в срок! Надеюсь, что наше сотрудничество еще повториться. РЕКОМЕНДУЮ!