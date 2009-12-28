Приватный проект для Zhuravel' Mary (Lacky_)

Для проекта нужны копирайтеры, умеющие работать с ключами, писать рекламно-информационные тексты. Тематика - авто. Проект срочный. Наличие портфолио и отзывов будет хорошим плюсом.
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Необходимо написать оптимизированные статьи на различные темы (красота и уход, недвижимость, праздники).
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