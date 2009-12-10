Проект для Гонтаренко Ксении

$50
КопирайтингЗавершен3 заявки233 просмотра
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Тексты для avon

14 лет назад
zaseo
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена быстро, даже раньше указанного срока. Все сделано в лучшем виде. Спасибо, Ксении.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Очень четкое ТЗ, что порадовало. Рекомендую!
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