Написать сео тексты

Необходимо создать презентацию формата PowerPoint по теме сервис компьютерной помощи Icq 3448444
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3 статьи . На тему мебель и товары для дома.
Ключевики дам в ЛС. Статьи необходимы в течении 1-2 дней.
1 статья - 3000 символов
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