Необходимо качественное описание акции по розыгрышу айфона с грамотным НЛП прогрузом (так чтоб аж кипятком записал от желания участвовать) примерно на 2000 - 3000 символов + подкаректировать условия участия.

От вас примеры ваших текстов и цена. Как пример можете описать рожигрыш какойнить безделушки типа мыла, ведра, карандаша или любой другой.