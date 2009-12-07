Рерайт материалов на тему "Системы безопасности"

КопирайтингЗакрыт13 заявок247 просмотров
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Рерайт материалов на тему "Системы безопасности"

Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать

Если все получится, статьи еще будут

Пишется для людей

Стоимость работ не дороже 30 рублей за 1000 знаков без пробелов

Оплата Вебмани рубли. С деньгами проблем нет, если все ОК

Уникальность не менее 95%

Уникальность проверяю в нескольких системах

Присылаете статью, если есть 2-3 ошибки или недочеты, то до конца не читаю, отправляю на доработку

После доработки, если опять ошибки забираете статью себе

14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
natainua
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
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