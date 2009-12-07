Нужно написать с нуля 4 статьи под ключевики. Рерайт не подходит (даже глубокий). Тематика - автомобильные запчасти. Сроки сдачи работы - вечер 8 декабря. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю(ям). Цена вопроса - 60 wmr ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт материалов на тему "Системы безопасности"
Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать
Если все получится, статьи еще будут
Пишется для людей
Стоимость работ не дороже 30 рублей за 1000 знаков без пробелов
Оплата Вебмани рубли. С деньгами проблем нет, если все ОК
Уникальность не менее 95%
Уникальность проверяю в нескольких системах
Присылаете статью, если есть 2-3 ошибки или недочеты, то до конца не читаю, отправляю на доработку
После доработки, если опять ошибки забираете статью себе
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