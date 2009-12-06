Качественный рерайт (недвижимость)

КопирайтингЗакрыт39 заявок501 просмотр
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Материалы (3-4 текста) я предоставлю. Нужно собрать одну качественную статью и сделать уникальный рерайт. Должно получиться 2-3 тысячи знаков. Сделать нужно сегодня. Отдам задание кандидату указавшему наименьший бюджет. Портфолио и отзывы имеют значение. Копирайтер нужен на постоянку. В ближайшее время нужно около 40 текстов.

14 лет назад
f1rst
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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