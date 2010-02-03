Написать несколько статей

Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною ...
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Здравствуйте, мы ищем автора, который сможет грамотно написать 4 статьи темам описанны в прикрепленном документе. Сколько стоит?
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