Написание текста для главной страницы. 8К символов

Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://odensya.info. Нужен текст на главную страницу.
Текст должен быть разделен на 2 части. Первая часть будет в шапке сайта, 2-я часть должна быть логическим продолжением 1-й и будет располагаться ниже тех новостей, которые сейчас уже есть на главной. Текст сверху должен быть очень тематическим, приветствие, рассказ о сайте.
Размер 1-й части - 3К символов. Второй - 5К. Всего 8К. Немного естественно можно отойти по размерам частей.
Текст должен быть оптимизирован под следующие ключи:
женская одежда
женское белье
модная одежда
женское нижнее белье
стильная одежда
женская модная одежда
белье женское фото
стильная женская одежда
коллекция женской одежды
При проверке каждый ключевик должен будет встречаться в тексте 6-15%. Ключи даны в порядке убывания важности, т.е., сверху (женская одежда) наиболее важные, их нужно с 15%-м включением в текст, снизу менее важные (коллекция женской одежды) их можно с меньшим процентом вхождения.
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