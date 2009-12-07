Написание текста для главной страницы. 8К символов

КопирайтингЗавершен26 заявок373 просмотра
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Сайт http://odensya.info. Нужен текст на главную страницу.

Текст должен быть разделен на 2 части. Первая часть будет в шапке сайта, 2-я часть должна быть логическим продолжением 1-й и будет располагаться ниже тех новостей, которые сейчас уже есть на главной. Текст сверху должен быть очень тематическим, приветствие, рассказ о сайте.

Размер 1-й части - 3К символов. Второй - 5К. Всего 8К. Немного естественно можно отойти по размерам частей.

Текст должен быть оптимизирован под следующие ключи:

женская одежда

женское белье

модная одежда

женское нижнее белье

стильная одежда

женская модная одежда

белье женское фото

стильная женская одежда

коллекция женской одежды

При проверке каждый ключевик должен будет встречаться в тексте 6-15%. Ключи даны в порядке убывания важности, т.е., сверху (женская одежда) наиболее важные, их нужно с 15%-м включением в текст, снизу менее важные (коллекция женской одежды) их можно с меньшим процентом вхождения.

14 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
2 дня
Ольга отличный исполнитель, все быстро, в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Тема интересная, задание сформулировано четко, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата немедленно и в полном объеме.
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