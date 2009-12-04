Профессиональное написание ТЗ

Необходимо составить техническое задание по трем сайтам компьютерной скорой помощи. Пример сайта, который хотелось бы получить: akvi.ru Естественно, что сайты должны отличатся по структуре дизайну и так далее.

По сути надо преподать один и тот же материал три раза по разному.

Есть задания по ТЗ и других сайтов. icq 3448444