Рерайт

КопирайтингЗакрыт86 заявок957 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Удаленная работа.

Оплата сдельная.

Рерайт новостных материалов и публикация.

14 лет назад
ivankuprin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи на тему онлайн игр.

    $500

    Требуется 1-2 исполнителя статей по тематике - онлайн игры, нужны те, кто не по наслышке знает о wow, lineage и дригих играх. Так же разбирается в этой тематике. Так как темы будут всевозможыне по этим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт текста про тепловые насосы

    Необходимо сделать глубокий рерайт текста - без потери сути. Объем 2190 символов без пробелов - на выходе должно получится примерно столько же. Ключевые слова под которые оптимизирован текст: тепловой насос. Срок: Надо вчера =) Текст в приложении. ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение контентом 2-х сайтов.

    Необходимо написание 50 тематических текстов (УНИКАЛЬНЫХ) от 640 до 700 символов каждый с обязательным внесением поискового запроса. Два сайта: 1 - запчасти для а\м Тойота, Лексус; 2 - монтаж и установка натяжных потолков. Ждем предложений. Сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение новостями

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры. Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено). Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт на тему анти-спама\фишинга\вирусов

    Нужно в итоге получить статьи-инструкции (оформленные по типу пошаговой инструкции) на темы: Антифишинг Антиспам Антивирус Главная подача это: "Больше от Вас друзья не будут получать спам в icq, соц сетях и тд" т.е на эту тему в Антиспам подробно ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайтинг описания игр на английском

    Требуеться сделать рерайт 50 описаний игр на английском, примерно по 500 символов каждая. Текст должен нормально читаться, пишется для людей. В приложении файл со списком игр и линками (во второй колонке) к тексту, которому сделать надо ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Техническое задание для сайта

    $10

    Лобрый день требуется написать грамотное техническое задание для сайта. это ТЗ будет прикрепленно к договору. суть тз не очень трудная. требуется сделать сайт на котором будет каталог продукции и скачиваемый прайс лист. каталог продукции будет такой как ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется заполнить Бриф на разработку дизайна

    $10

    Требуется профессионально составить Бриф на разработку дизайна. Сделать нужно в течение часа, максимально подробно и профессионально. Чтобы понять суть вопроса, первая страница Брифа вкратце заполнена. Более подробную информацию передам выбранному исполнителю.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад