Требуется заполнить Бриф на разработку дизайна

Нужен опытный исполнитель для написания статей на строительную тематику и обо всем, что с ней связано. А именно:строительство домов, квартир,дизайн,интерьер,технологии ремонта,материалы для ремонта,конструкции.Статьи нужны обзорные,предназначенные для широкой аудитории. Важное условие: статьи долны быть ...