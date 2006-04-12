Приветствуем Вас, уважаемые работодатели, мы муж и жена - муж профессиональный программист, жена - не менее профессиональный дизайнер.
Будем рады сотрудничеству с Вами, приготовьте чашечку кофе, устраивайтесь поудобнее и приступайте к изучению нашего портфолио.
Помните, портфолио - это лишь малая часть наших проектов.
Профессиональный опыт:
Adobe Photoshop - 8 лет;
Corel Draw - 7 лет;
Adobe Illustrator - 8 лет;
Языки программирования:
Delphi 5,6,7 – 7 лет;
Pascal 7.0 – 3 года;
VB – 3 года;
FoxPro6.0 – 2,5 года;
PLSQL – 5 лет;
C# - 2,5 года;
ASP.Net - 1,5 года;
PHP - 6 лет;
Системы управления базами данных:
Oracle – 3 года;
InterBase Firebird – 4 года;
SQL Server 2000 – 4года;
Access – 5 лет;
Отчеты:
CrystalReports – 1 год;
FastReport – 4 года;
Опыт работы:
(11.2005- в настоящее время) ОАО "Фармация". C 1.08.2006 - заместителя начальника отдела ИТ по сопровождению
бухгалтерского, оперативного учета и розницы. Инженер–программист, разработка программного обеспечения (Delphi 5,6,7; Interbase6.0; Access, Oracle9i, PLSQL, Парус).
(11.2004 – 11.2005) "ОАО ПЕНЗАЭНЕРГО", инженер-программист, разработка и доработка программного обеспечения на Delphi 7, FoxPro 6, Oracle8i, PLSQL Developer.
(10.2003 - 05.2004) ФГУП НПП РУБИН", инженер-программист, разработка программного обеспечения для ГУВД Московской области, Delphi 6.0, Interbase 6.0.
Образование:
(2000-2005) Пензенский государственный университет. Факультет Вычислительной Техники. Кафедра: Математическое обеспечение и применение ЭВМ. Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.
(09.2005- в настоящее время) Аспирантура Пензенского Государственного Университета. Специальность - "Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей". Тема научного исследования – “Модели и методы управления данными для эффективного доступа к распределенным базам данных“.
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