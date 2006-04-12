Mikolas

Александров Mikolas

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Приветствуем Вас, уважаемые работодатели, мы муж и жена - муж профессиональный программист, жена - не менее профессиональный дизайнер.

Будем рады сотрудничеству с Вами, приготовьте чашечку кофе, устраивайтесь поудобнее и приступайте к изучению нашего портфолио.

Помните, портфолио - это лишь малая часть наших проектов.

Профессиональный опыт:

Adobe Photoshop - 8 лет;

Corel Draw - 7 лет;

Adobe Illustrator - 8 лет;

Языки программирования:

Delphi 5,6,7 – 7 лет;

Pascal 7.0 – 3 года;

VB – 3 года;

FoxPro6.0 – 2,5 года;

PLSQL – 5 лет;

C# - 2,5 года;

ASP.Net - 1,5 года;

PHP - 6 лет;

Системы управления базами данных:

Oracle – 3 года;

InterBase Firebird – 4 года;

SQL Server 2000 – 4года;

Access – 5 лет;

Отчеты:

CrystalReports – 1 год;

FastReport – 4 года;

Опыт работы:

(11.2005- в настоящее время) ОАО "Фармация". C 1.08.2006 - заместителя начальника отдела ИТ по сопровождению

бухгалтерского, оперативного учета и розницы. Инженер–программист, разработка программного обеспечения (Delphi 5,6,7; Interbase6.0; Access, Oracle9i, PLSQL, Парус).

(11.2004 – 11.2005) "ОАО ПЕНЗАЭНЕРГО", инженер-программист, разработка и доработка программного обеспечения на Delphi 7, FoxPro 6, Oracle8i, PLSQL Developer.

(10.2003 - 05.2004) ФГУП НПП РУБИН", инженер-программист, разработка программного обеспечения для ГУВД Московской области, Delphi 6.0, Interbase 6.0.

Образование:

(2000-2005) Пензенский государственный университет. Факультет Вычислительной Техники. Кафедра: Математическое обеспечение и применение ЭВМ. Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.

(09.2005- в настоящее время) Аспирантура Пензенского Государственного Университета. Специальность - "Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей". Тема научного исследования – “Модели и методы управления данными для эффективного доступа к распределенным базам данных“.

PHPOracleDelphi
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Отзывы заказчиков
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
После того, как не удовлетворил дизайн предыдущего исполнителя, обратился к Роману. И не пожалел. Он попал в точку с идеей и реализацией.
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, моментальная оплата, приятный в общении .... что еще нужно? ;).
Ответный отзыв
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Скачать файл с торрента и перезалить на файл-хост.
Роман предложил альтернативный способ для моего проекта. Все реализовал быстро и грамотно, спасибо
Dimitr8
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$90
10 баллов
18 лет назад
Диплом отдел кадров
Цена и сроки меня устраивают. Быстро сделал проект. Удобный интерфейс, понятный код программы. Спасибо за хорошую работу.
Masterbd
Гость 
62 года
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Небольшая доработка .Net
Отлично выполнил поставленную задачу. Быстро, качествено. Буду сотрудничать в будущем.
MIKART2006
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Разработка модуля систем автоматизации управления предприятия
Работу выполнил качественно и в срок. Держал в курсе в процессе работы , предлагал свои решения. Остался доволен, впреть буду работать с этим фрилансером.