Приветствуем Вас, уважаемые работодатели, мы муж и жена - муж профессиональный программист, жена - не менее профессиональный дизайнер.

Будем рады сотрудничеству с Вами, приготовьте чашечку кофе, устраивайтесь поудобнее и приступайте к изучению нашего портфолио.

Помните, портфолио - это лишь малая часть наших проектов.

Профессиональный опыт:

Adobe Photoshop - 8 лет;

Corel Draw - 7 лет;

Adobe Illustrator - 8 лет;

Языки программирования:

Delphi 5,6,7 – 7 лет;

Pascal 7.0 – 3 года;

VB – 3 года;

FoxPro6.0 – 2,5 года;

PLSQL – 5 лет;

C# - 2,5 года;

ASP.Net - 1,5 года;

PHP - 6 лет;

Системы управления базами данных:

Oracle – 3 года;

InterBase Firebird – 4 года;

SQL Server 2000 – 4года;

Access – 5 лет;

Отчеты:

CrystalReports – 1 год;

FastReport – 4 года;

Опыт работы:

(11.2005- в настоящее время) ОАО "Фармация". C 1.08.2006 - заместителя начальника отдела ИТ по сопровождению

бухгалтерского, оперативного учета и розницы. Инженер–программист, разработка программного обеспечения (Delphi 5,6,7; Interbase6.0; Access, Oracle9i, PLSQL, Парус).

(11.2004 – 11.2005) "ОАО ПЕНЗАЭНЕРГО", инженер-программист, разработка и доработка программного обеспечения на Delphi 7, FoxPro 6, Oracle8i, PLSQL Developer.

(10.2003 - 05.2004) ФГУП НПП РУБИН", инженер-программист, разработка программного обеспечения для ГУВД Московской области, Delphi 6.0, Interbase 6.0.

Образование:

(2000-2005) Пензенский государственный университет. Факультет Вычислительной Техники. Кафедра: Математическое обеспечение и применение ЭВМ. Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.

(09.2005- в настоящее время) Аспирантура Пензенского Государственного Университета. Специальность - "Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей". Тема научного исследования – “Модели и методы управления данными для эффективного доступа к распределенным базам данных“.