Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен67 заявок661 просмотр
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Нужен дизайн сайта. Сайт сервисный. Поэтому главное требование, чтобы дизайн был стильным и функциональным. Приоритет - юзебилити и красивый дизайн. Сроки ограничены: 1-2 дня.

Дизайн сайта
14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Mikolas
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
После того, как не удовлетворил дизайн предыдущего исполнителя, обратился к Роману. И не пожалел. Он попал в точку с идеей и реализацией.
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, моментальная оплата, приятный в общении .... что еще нужно? ;).
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