Дизайн/редизайн страницы сайта. Есть наброски.

Есть тематика сайта. Психологические консультации молодых мамочек по вопросу отношения с детьми.

Есть простой набросок сайта, в основном там то, что должно быть на картинке. Текст необходимо оставить прежний. Все иллюстрации и графику поменять (хотя если останется травка с цветочками внизу (можно поменять на своии) – это гут)

В центральной части экрана – типа таблица – тезисы, в них слева направо передаётся идея, что было всё плохо (пасмурно), а будет всё хорошо (ясно). Эту идею надо как-то визуально обыграть. Посему на картинке присутствуют типа фотки 1.ссора 2. Мир. Идею оставить. Подобрать свои визуальные образы.

В левой нижней части два дерева – символ мамы с ребёнком, идею нужно оставить.

Жду Ваших предложений.