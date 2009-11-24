Дизайн/редизайн страницы сайта. Есть наброски.

$10
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок340 просмотров
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Есть тематика сайта. Психологические консультации молодых мамочек по вопросу отношения с детьми.

Есть простой набросок сайта, в основном там то, что должно быть на картинке. Текст необходимо оставить прежний. Все иллюстрации и графику поменять (хотя если останется травка с цветочками внизу (можно поменять на своии) – это гут)

В центральной части экрана – типа таблица – тезисы, в них слева направо передаётся идея, что было всё плохо (пасмурно), а будет всё хорошо (ясно). Эту идею надо как-то визуально обыграть. Посему на картинке присутствуют типа фотки 1.ссора 2. Мир. Идею оставить. Подобрать свои визуальные образы.

В левой нижней части два дерева – символ мамы с ребёнком, идею нужно оставить.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
Lexandrzzz
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Guga
40 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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