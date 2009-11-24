Дизайн/редизайн страницы сайта. Есть наброски.

Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ! НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ. Из-за него открываю проект вновь. Нужен дизайн клубного портала. макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый, фон черный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тематика сайта. Психологические консультации молодых мамочек по вопросу отношения с детьми.
Есть простой набросок сайта, в основном там то, что должно быть на картинке. Текст необходимо оставить прежний. Все иллюстрации и графику поменять (хотя если останется травка с цветочками внизу (можно поменять на своии) – это гут)
В центральной части экрана – типа таблица – тезисы, в них слева направо передаётся идея, что было всё плохо (пасмурно), а будет всё хорошо (ясно). Эту идею надо как-то визуально обыграть. Посему на картинке присутствуют типа фотки 1.ссора 2. Мир. Идею оставить. Подобрать свои визуальные образы.
В левой нижней части два дерева – символ мамы с ребёнком, идею нужно оставить.
Жду Ваших предложений.
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