Дизайн сайта для аутсорсинговой компании

Нужно разработать логотип и дизайн сайта для компании, которая предоставляет услуги по веб-разработке, веб-дизайну и маркетингу.

Подробное техническое задание в аттаче.

Кто нам нужен:

1. Креативный дизайнер с чувством стиля

2. Опыт выполнения подобных работ не менее 2 лет

3. Желательно из Минска, чтобы была возможность для личной встречи (но это не обязательно)

Условия сотрудничества:

1. 3 варианта логотипа (можно показать эскизы, и потом доработать лучший)

2. максимум 3 макета дизайна (можно опять-таки показать эскиз(ы) и потом дорабатывать уже лучший)

3. предоплата возможна (не более 30% от бюджета и при наличии хороших отзывов)

4. сроки - 20 декабря всё стабильно должно быть готово

5. Оплата: наличными в Минске, webmoney или Я.Деньги

Пожалуйста, при публикации заинтересованности, указывайте 3-5 лучших своих работ.

Мои контакты:

Тел.: +375 29 701-43-58

Skype: balloon69

ICQ: 217-244-196