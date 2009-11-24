Дизайн сайта для аутсорсинговой компании

Необходимо увеличить ширину фонового рисунка для сайта или нарисовать новый такой же тематики Старые файлы: верх - http://sait-com.com/paseka/templates/pch/images/main-bg-top.jpg низ - http://sait-com.com/paseka/templates/pch/images/main-bg-bot.jpg Хочется получить что-то похожее на http://sait-com.com/paseka/images/stories/first-page-bg.jpg Тематика сайта - пасека, пчелы, лекарства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип и дизайн сайта для компании, которая предоставляет услуги по веб-разработке, веб-дизайну и маркетингу.
Подробное техническое задание в аттаче.
Кто нам нужен:
1. Креативный дизайнер с чувством стиля
2. Опыт выполнения подобных работ не менее 2 лет
3. Желательно из Минска, чтобы была возможность для личной встречи (но это не обязательно)
Условия сотрудничества:
1. 3 варианта логотипа (можно показать эскизы, и потом доработать лучший)
2. максимум 3 макета дизайна (можно опять-таки показать эскиз(ы) и потом дорабатывать уже лучший)
3. предоплата возможна (не более 30% от бюджета и при наличии хороших отзывов)
4. сроки - 20 декабря всё стабильно должно быть готово
5. Оплата: наличными в Минске, webmoney или Я.Деньги
Пожалуйста, при публикации заинтересованности, указывайте 3-5 лучших своих работ.
Мои контакты:
Тел.: +375 29 701-43-58
Skype: balloon69
ICQ: 217-244-196
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