Сделать 10 простых дизайнов сайтов

Есть почти готовый сайт, но наткнулся на несколько проблемок которых решить немогу и нехватает времени заниматся. Итак: Сайт mbdesigns.kiev.ua Проблемы: 1. В верхнем меню в пункте Главная есть подпункт unlimited domain hosting, как его от туда убрать? ...