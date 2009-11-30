Создать дизайн и сверсатать для cmc

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки549 просмотров
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Необходимо создать простенький дизайн сайта визитки по теме "частный дизайнер интерьера".

По возможности сверстать на бесплатную cmc.

В предложении укажите цену в сверсткой и без. Если нет возможности сверсать ,тогда только цену за дизайн.

14 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня
Проект выполнен
Интересное задание, приятно было работать с Александром.;) оплата вовремя - всё хорошо :)
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