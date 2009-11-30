Создать дизайн и сверсатать для cmc

Тематический шаблон Wordpress. Требования: Высокий уровень, качество. Предлагайте ваши цены, рассмотрим, обязательно с примерами работ. Пишите.
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Необходимо создать простенький дизайн сайта визитки по теме "частный дизайнер интерьера".
По возможности сверстать на бесплатную cmc.
В предложении укажите цену в сверсткой и без. Если нет возможности сверсать ,тогда только цену за дизайн.
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