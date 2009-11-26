Приватно для TELEPORT

Меня порадовала работа Алексея!! Хотелось бы отметить понимание задачи. Работа выполнена на отлично и еще за вполне вменяемые деньги!! И ЕЩЕ!! в качестве бонуса внес корректировки по сайту!! Я рад, что на моем пути встретился такой человек!!При следующей возможности, непременно, обращусь к нему еще раз!