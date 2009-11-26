Приватно для TELEPORT

$500
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок297 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо 3 картинки для каждого раздела. Сюжеты: автомобиль на дороге, в городе, на трассе, и т.д.

Условия:

1. Картинка аренды грузовых авто должна содержать Т/с "Газель" цельнометалический или Фургон

2. Цвет автомобилей должен соответствовать цветам компании (темно синий, синий, светло синий, белый)

3. На детали кузова Т/С, где это возможно, нанести логотип компании (после разработки, для того, чтобы не "замыливать" взгляд)

14 лет назад
bmw525
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Techner
Шкитин 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
Меня порадовала работа Алексея!! Хотелось бы отметить понимание задачи. Работа выполнена на отлично и еще за вполне вменяемые деньги!! И ЕЩЕ!! в качестве бонуса внес корректировки по сайту!! Я рад, что на моем пути встретился такой человек!!При следующей возможности, непременно, обращусь к нему еще раз!
Честный, ответственный заказчик... Сотрудничеством доволен
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