Здравствуйте! Цель работы: Создание блочного (div) шаблона. Требования: 1. Отображение в браузерах IE, FF, Opera, Chrome 2. 100% резина 3. Максимально возможное использование div,при минимальном количестве 4. В конечном итоге шаблон должен получиться "легкий", без нагромождений html кода. 5. "Гибкость шаблона" т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн для корпоративного сайта. Нужна ОРИГИНАЛЬНАЯ идея, не шаблон!!!
Суть дизайна в том, что структура сайта имеет много разделов (около 10) с уровнем вложения до 4. Для каждого раздела нужна картинка. Предпочтительно промышленный (технический) дизайн в стиле веб 2.0.
Статьи будут длинные от 3000 знаков.
должно хорошо проработано меню с целью оптимизации сайта для поисковиков. Чтобы пользователь понимал структуру сайта.
Более подробно готов обсудить детали.
Пишите, если готовы участвовать. Указывайте свою асю для связи и обязательно сроки. Также, пишите более подробные вопросы, которые для вас актуальны.
Оплата только победителю! За участие оплата 0$.
Участники выбираются по цене, портфолио и срокам. Победитель по точному исполнению желаний.
Писать можно смело, т.к. предложения все скрыты.
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