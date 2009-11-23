Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки312 просмотров
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#1$

Требуется создать дизайн для корпоративного сайта. Нужна ОРИГИНАЛЬНАЯ идея, не шаблон!!!

Суть дизайна в том, что структура сайта имеет много разделов (около 10) с уровнем вложения до 4. Для каждого раздела нужна картинка. Предпочтительно промышленный (технический) дизайн в стиле веб 2.0.

Статьи будут длинные от 3000 знаков.

должно хорошо проработано меню с целью оптимизации сайта для поисковиков. Чтобы пользователь понимал структуру сайта.

Более подробно готов обсудить детали.

Пишите, если готовы участвовать. Указывайте свою асю для связи и обязательно сроки. Также, пишите более подробные вопросы, которые для вас актуальны.

Оплата только победителю! За участие оплата 0$.

Участники выбираются по цене, портфолио и срокам. Победитель по точному исполнению желаний.

Писать можно смело, т.к. предложения все скрыты.

Дизайн сайта
14 лет назад
beregniytim
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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