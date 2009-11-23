Блочный шаблон для онлайн кинотеатра

Здравствуйте!

Цель работы:

Создание блочного (div) шаблона.

Требования:

1. Отображение в браузерах IE, FF, Opera, Chrome

2. 100% резина

3. Максимально возможное использование div,при минимальном количестве

4. В конечном итоге шаблон должен получиться "легкий", без нагромождений html кода.

5. "Гибкость шаблона" т.е. чтобы можно было изменять основные элементы дизайна.

Как должно выглядеть:

Главная задача - создать легкий и не трудный (может быть даже слишком простой) шаблон, но в тоже время добавить в него "изюминку". Каких то супер модулей не требуется - в этом плане все по минимуму (голосование, топ фильмов, панель авторизации).

Шаблон должен быть в бело-сине-фиолетовых тонах (с преобладанием белого и синего). Структура шаблона так же должна быть не трудной - Блок-Логотип, 2 колонки (под меню и новости) + "Подвал", (возможно разделение Логотипа на несколько частей или создание тематичных блоков для меню (например блок опроса)).

Шаблон должен быть немного "безумный". Под это описание идеально подошли шаблоны студии Art-Mind, но не хочу с ними работать т.к. :

1. Ужасные отзывы

2. Табличная верстка

3. Топорный html код (покупал их publick шаблон - очень красиво и оригинально, но настолько через одно место, что и говорить об этом не хочется)

Что бы Вам было более понятно то, что я хочу - вот наглядные примеры того, в каком стиле должен быть дизайн (то как он должен выглядеть, а не функциональная его сторона!):

1. http://onlite.net.ru/015.jpg

2. http://onlite.net.ru/7b3fea5b94fe.jpg

3. http://onlite.net.ru/kk.jpg

1 и 3 лучше всего подходят под описание.

Ну и в заключение по поводу шаблона - было бы очень хорошо если бы сделать шаблон который можно было бы менять в зависимости от ситуации (т.е. под выход нового фильма или под какой либо праздник). Не обязательно чтобы он менялся полностью - достаточно будет какого либо элемента дизайна (к примеру в шапке сайта сделать место под постер к фильму месяца или что то в этом духе). И само собой код должен быть валиден (мелкие помарки я смогу исправить сам, гланое чтобы не было каких то серьезных ошибок).

Если кто то согласен, то желательно сразу показывать какие то задумки (не обязательно готовый макет - чтобы понять идею и прикинуть общий вид, достаточно просто каких то элементов или зарисовок)

Срок выполнения - чем быстрее тем лучше =)

P.S. Если все пройдет отлично и останутся деньги, то с удовольствием накину сверху $ или же дополнительно заплачу за создание нескольких стилей css в разных цветовых гаммах, создание логотипа или за другие мелочи которые придут в голову =) В общем не заламывайте цену все равно сумма которую я потрачу стабильна =)

Всего наилучшего - жду Ваших предложений