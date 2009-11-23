Блочный шаблон для онлайн кинотеатра

Нужен макет главной страницы для сайта знакомств. Ориентироваться на lubovniki.net и znakomstva-sexy.net Более подробного ТЗ нет, зато есть иллюстрации, на которых должен базироваться макет (скину по запросу). Бюджет - 600 рублей. Срок - среда, до 14.00.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Цель работы:
Создание блочного (div) шаблона.
Требования:
1. Отображение в браузерах IE, FF, Opera, Chrome
2. 100% резина
3. Максимально возможное использование div,при минимальном количестве
4. В конечном итоге шаблон должен получиться "легкий", без нагромождений html кода.
5. "Гибкость шаблона" т.е. чтобы можно было изменять основные элементы дизайна.
Как должно выглядеть:
Главная задача - создать легкий и не трудный (может быть даже слишком простой) шаблон, но в тоже время добавить в него "изюминку". Каких то супер модулей не требуется - в этом плане все по минимуму (голосование, топ фильмов, панель авторизации).
Шаблон должен быть в бело-сине-фиолетовых тонах (с преобладанием белого и синего). Структура шаблона так же должна быть не трудной - Блок-Логотип, 2 колонки (под меню и новости) + "Подвал", (возможно разделение Логотипа на несколько частей или создание тематичных блоков для меню (например блок опроса)).
Шаблон должен быть немного "безумный". Под это описание идеально подошли шаблоны студии Art-Mind, но не хочу с ними работать т.к. :
1. Ужасные отзывы
2. Табличная верстка
3. Топорный html код (покупал их publick шаблон - очень красиво и оригинально, но настолько через одно место, что и говорить об этом не хочется)
Что бы Вам было более понятно то, что я хочу - вот наглядные примеры того, в каком стиле должен быть дизайн (то как он должен выглядеть, а не функциональная его сторона!):
1. http://onlite.net.ru/015.jpg
2. http://onlite.net.ru/7b3fea5b94fe.jpg
3. http://onlite.net.ru/kk.jpg
1 и 3 лучше всего подходят под описание.
Ну и в заключение по поводу шаблона - было бы очень хорошо если бы сделать шаблон который можно было бы менять в зависимости от ситуации (т.е. под выход нового фильма или под какой либо праздник). Не обязательно чтобы он менялся полностью - достаточно будет какого либо элемента дизайна (к примеру в шапке сайта сделать место под постер к фильму месяца или что то в этом духе). И само собой код должен быть валиден (мелкие помарки я смогу исправить сам, гланое чтобы не было каких то серьезных ошибок).
Если кто то согласен, то желательно сразу показывать какие то задумки (не обязательно готовый макет - чтобы понять идею и прикинуть общий вид, достаточно просто каких то элементов или зарисовок)
Срок выполнения - чем быстрее тем лучше =)
P.S. Если все пройдет отлично и останутся деньги, то с удовольствием накину сверху $ или же дополнительно заплачу за создание нескольких стилей css в разных цветовых гаммах, создание логотипа или за другие мелочи которые придут в голову =) В общем не заламывайте цену все равно сумма которую я потрачу стабильна =)
Всего наилучшего - жду Ваших предложений
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