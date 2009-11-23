Блочный шаблон для онлайн кинотеатра

$50
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Цель работы:

Создание блочного (div) шаблона.

Требования:

1. Отображение в браузерах IE, FF, Opera, Chrome

2. 100% резина

3. Максимально возможное использование div,при минимальном количестве

4. В конечном итоге шаблон должен получиться "легкий", без нагромождений html кода.

5. "Гибкость шаблона" т.е. чтобы можно было изменять основные элементы дизайна.

Как должно выглядеть:

Главная задача - создать легкий и не трудный (может быть даже слишком простой) шаблон, но в тоже время добавить в него "изюминку". Каких то супер модулей не требуется - в этом плане все по минимуму (голосование, топ фильмов, панель авторизации).

Шаблон должен быть в бело-сине-фиолетовых тонах (с преобладанием белого и синего). Структура шаблона так же должна быть не трудной - Блок-Логотип, 2 колонки (под меню и новости) + "Подвал", (возможно разделение Логотипа на несколько частей или создание тематичных блоков для меню (например блок опроса)).

Шаблон должен быть немного "безумный". Под это описание идеально подошли шаблоны студии Art-Mind, но не хочу с ними работать т.к. :

1. Ужасные отзывы

2. Табличная верстка

3. Топорный html код (покупал их publick шаблон - очень красиво и оригинально, но настолько через одно место, что и говорить об этом не хочется)

Что бы Вам было более понятно то, что я хочу - вот наглядные примеры того, в каком стиле должен быть дизайн (то как он должен выглядеть, а не функциональная его сторона!):

1. http://onlite.net.ru/015.jpg

2. http://onlite.net.ru/7b3fea5b94fe.jpg

3. http://onlite.net.ru/kk.jpg

1 и 3 лучше всего подходят под описание.

Ну и в заключение по поводу шаблона - было бы очень хорошо если бы сделать шаблон который можно было бы менять в зависимости от ситуации (т.е. под выход нового фильма или под какой либо праздник). Не обязательно чтобы он менялся полностью - достаточно будет какого либо элемента дизайна (к примеру в шапке сайта сделать место под постер к фильму месяца или что то в этом духе). И само собой код должен быть валиден (мелкие помарки я смогу исправить сам, гланое чтобы не было каких то серьезных ошибок).

Если кто то согласен, то желательно сразу показывать какие то задумки (не обязательно готовый макет - чтобы понять идею и прикинуть общий вид, достаточно просто каких то элементов или зарисовок)

Срок выполнения - чем быстрее тем лучше =)

P.S. Если все пройдет отлично и останутся деньги, то с удовольствием накину сверху $ или же дополнительно заплачу за создание нескольких стилей css в разных цветовых гаммах, создание логотипа или за другие мелочи которые придут в голову =) В общем не заламывайте цену все равно сумма которую я потрачу стабильна =)

Всего наилучшего - жду Ваших предложений

14 лет назад
h1k0
Max Deev 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Нужен макет главной страницы для сайта знакомств. Ориентироваться на lubovniki.net и znakomstva-sexy.net Более подробного ТЗ нет, зато есть иллюстрации, на которых должен базироваться макет (скину по запросу). Бюджет - 600 рублей. Срок - среда, до 14.00.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рисунок шапки сайта

    Требуется нарисовать очень красивую шапку сайта для компании организатора концертов. Приведу пример http://www.bcp.by/i/bg.flash.RU.jpg

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн домашней страницы + 2-х внутренних

    Здравствуйте, Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменить дизайн cms движка

    Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта для аутсорсинговой компании (либо доработать уже имеющийся дизайн). Предложения по цене и сроками можно писать здесь или на почту [email protected] Сроки: от 5 до 8 дней Выбираем исполнителя. До выходных будет принято решение. Всем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $50

    Дизайн надо доработать, т.к. исполнитель не успевает. Сроки критичны: два дня. Есть макет главной страницы в psd, требуется сделать страницу товара, добавив туда место под видео, страницу с каталогом товаров, страницу со статьей либо описанием. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад