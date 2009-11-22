Дизайн сайтов

Внимание! перед тем как добавлять себя в качестве исполнителя - внимательно и до конца прочитайте задачу, изучите проект, и книгу Getting Real !!! Без портфолио WEB 2.0 и социальных проектов - не тратьте свое и ...
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Дизайн надо доработать, т.к. исполнитель не успевает.
Сроки критичны: два дня.
Есть макет главной страницы в psd, требуется сделать страницу товара, добавив туда место под видео, страницу с каталогом товаров, страницу со статьей либо описанием.
Изменения очень небольшие, просто весртка: 10$ – две работы для двух сайтов всего 20$
Вторая работа – есть сверстанный дизайн, надо поменять стиль главных элементов, оставив их расположения (т.е. грубо говоря поменять фотку в шапке, не меняя само ее расположение), подобрать шрифты и фон страницы: 15$ две работы для двух сайтов всего 30$
Итого общая сумма: 50$
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