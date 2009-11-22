Дизайн сайтов

Дизайн надо доработать, т.к. исполнитель не успевает.

Сроки критичны: два дня.

Есть макет главной страницы в psd, требуется сделать страницу товара, добавив туда место под видео, страницу с каталогом товаров, страницу со статьей либо описанием.

Изменения очень небольшие, просто весртка: 10$ – две работы для двух сайтов всего 20$

Вторая работа – есть сверстанный дизайн, надо поменять стиль главных элементов, оставив их расположения (т.е. грубо говоря поменять фотку в шапке, не меняя само ее расположение), подобрать шрифты и фон страницы: 15$ две работы для двух сайтов всего 30$

Итого общая сумма: 50$