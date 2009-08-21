Верстка + дизайн игрового поля

Подробно задание расписано в tz.txt в аттаче.

Если в кратце то требуются: Типовые картинки (заливка + цифра + ободок), где разный только цвет заливки и цифра.

1 логотип + 2 маленьких логотипа.

Верстка (отступы и пр) таблицы с блоками.

Все примеры и скриншоты в аттаче.