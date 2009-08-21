Что нужно сделать: 1 - оформить красиво форму обратной связи 2 - оформить красиво форму Анкеты для трудоустройства 3 - оформить красиво офрму Оставить заявку и все! На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! перед тем как добавлять себя в качестве исполнителя - внимательно и до конца прочитайте задачу, изучите проект, и книгу Getting Real !!!
Без портфолио WEB 2.0 и социальных проектов - не тратьте свое и мое время.
Требуется редизайн портала Adensya.ru. Акцент на юзабилити.
Образец юзабилити http://lookatme.ru/, по чистоте: www.4shopping.ru. Но наш должен быть не монохромным как эти, а цветным. Основные цвета - красный (немного), черный, и вкрапления разноцветные (например цветовое кодирование рубрик как сейчас).
Необходимо проработать весь сайт с начала до конца, включая пользовательские и сервисные страницы. Особое отношение к мелочам.
Приветствуются решения в дизайне с использованием js и ajax.
Мануал, обязательный к знанию и пониманию: http://gettingreal.37signals.com/GR_rus.php#ch09
Важно! Дизайн будем делать поэтапно, начиная с ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦ! Не с главной, и не с меню!
Важно! Работаем ТОЛЬКО БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !!!
Студиям, менеджерам и посредникам - не обращаться.
Без внушительного портфолио хороших работ - шансов нет. Приветствуется опыт в проектировании интерфейсов, юзабилити. Приветствуются работы - информационные ресурсы (не корпоративные сайты и магазины, не имиджевые сайты, а именно информационные порталы и пользовательскте СЕРВИСЫ - умение грамотно расставлять акценты, выделять главное, продумывать страницы и интерфейсы работы с большими объемами информации.
Приветствуется собственное видение (ссылки на сайты - образцы и прочее).
Планируемая сдача проекта - не позднее 15 января.
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