Внимание! перед тем как добавлять себя в качестве исполнителя - внимательно и до конца прочитайте задачу, изучите проект, и книгу Getting Real !!!

Без портфолио WEB 2.0 и социальных проектов - не тратьте свое и мое время.

Требуется редизайн портала Adensya.ru. Акцент на юзабилити.

Образец юзабилити http://lookatme.ru/, по чистоте: www.4shopping.ru. Но наш должен быть не монохромным как эти, а цветным. Основные цвета - красный (немного), черный, и вкрапления разноцветные (например цветовое кодирование рубрик как сейчас).

Необходимо проработать весь сайт с начала до конца, включая пользовательские и сервисные страницы. Особое отношение к мелочам.

Приветствуются решения в дизайне с использованием js и ajax.

Мануал, обязательный к знанию и пониманию: http://gettingreal.37signals.com/GR_rus.php#ch09

Важно! Дизайн будем делать поэтапно, начиная с ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦ! Не с главной, и не с меню!

Важно! Работаем ТОЛЬКО БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !!!

Студиям, менеджерам и посредникам - не обращаться.

Без внушительного портфолио хороших работ - шансов нет. Приветствуется опыт в проектировании интерфейсов, юзабилити. Приветствуются работы - информационные ресурсы (не корпоративные сайты и магазины, не имиджевые сайты, а именно информационные порталы и пользовательскте СЕРВИСЫ - умение грамотно расставлять акценты, выделять главное, продумывать страницы и интерфейсы работы с большими объемами информации.

Приветствуется собственное видение (ссылки на сайты - образцы и прочее).

Планируемая сдача проекта - не позднее 15 января.