Дизайн для Joomla 1.5.

Очень приятные впечатление о сотрудничестве! Игорь сразу предоставил необходимый контент. Определившись с концепцией, её доработка не заставила себя ждать. Проект был очень быстро реализован и оплачен во время в полном размере. Игорь чётко формирует требования и замечания по доработке. Профессиональный заказчик и творческий человек, рекомендую к сотрудничеству!