Дизайн для Joomla 1.5.

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок403 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика сайта: Изготовление макетов самолетов, вертолетов, действующие макеты оборудования (строительного, горнодобывающего и т.д. и т.п.), макеты судов, архитектурные макеты зданий и сооружений, ландшафтные макеты местности....

Под такую тематику нужен современный дизайн и его верстка под Joomla 1.5.

Предлагайте свои цены и выполненные работы.

Joomla
14 лет назад
niv
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
alexeigro
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
4 дня
poeme
Леся 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$98
4 дня
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
3 дня
poma3a
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$70
5 дней
Роман на отлично выполнил работу, подхватил и развернул идею моментально... И конечный результат не заставил себя долго ждать, дизайн утвердили СРАЗУ!!! Спасибо за работу, еще есть несколько проектов обязательно обращусь к тебе!!! ))
Очень приятные впечатление о сотрудничестве! Игорь сразу предоставил необходимый контент. Определившись с концепцией, её доработка не заставила себя ждать. Проект был очень быстро реализован и оплачен во время в полном размере. Игорь чётко формирует требования и замечания по доработке. Профессиональный заказчик и творческий человек, рекомендую к сотрудничеству!
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