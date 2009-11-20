Дизайн заглавной страницы интернет магазина

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УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА БЕСПОКОЙСТВО!!! ПОСИДЕЛА И ПОНЯЛА, ЧТО САМА МОГУ СДЕЛАТЬ.

Есть новый интернет магизн на ресурсе webasyst.ru. Сейчас для заглавной страницы там использован стандартный шаблон. Требуется разработать и воплотить в жизнь на ресурсе webasyst.ru дизайн первой страницы интернет магазина который будет заниматься продажей вязаной одежды для новорожденных, в том числе вязаной вручную эксклюзивной одежды. Требования - пастельные тона, использование белого, кремового, персикового (розового) и сиреневого (голубого) тонов. Возможны включения кружевных мотивов, вязаных элементов одежды, силуэтов новорожденных, цветов. Страница должна вся излучать нежность и мягкость.