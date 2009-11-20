Изменить дизайн и добавить продажу пин кодов

Описание в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание.:
1.изменить качественно дизайн сайта www.superplat.com
Также возможно доработать логотип( оранжевая кнопка).
2. добавить некоторую информацию добавить страницы.
3. добавить регистрацию и возможность входа пользователей в свой личный кабинет.
4.добавить возможность продажи пин-кодов пополнения баланса, подключить различные способы оплаты: кредитной картой, электронными деньгами и т.д.
5.разработать дизайн скретч-карт оплаты различного номинала 500руб ,1000руб, 5000руб.
6.провезти рекламную кампанию по раскрутке сервиса.
7. сервис не новый и успешно работает. Просто теперь нужен ему сайт.
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