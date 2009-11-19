Нужен хороший, качественный дизайн сайта организации работающей в трёх различных направлениях.

Только дизайн, готовый psd-файл под верстку с неслитыми слоями. Сама вёрстка не обязательна, но возможна под Joomla 1.5. Только качественный psd-файл. И банер.

Концепция построения дизайна как на http://myppc.ru. Цветовая гамма не радужная, а в синих оттенках.

Большой анимированый банер представляющий три направления работы организации (инжиниринг, техническая реклама, организация корпоративного досуга). Лучше Gif.

Вместо новостей, справой стороны, три иконки-ссылки с кратким описанием направления деятельности. Слева оформленный модуль для заголовков новостей. И ниже еще несколько оформленых модульных зон. Оформление навигации по страницам, и ссылок подробнее. Кнопки переключения языка сайта. Подбор размера и цвета шрифтов.

Логотип не требуется разрабатывать, он есть.

Ваши предложения по цене и срокам. Можно по отдельным позициям : дизайн, банер, верстка.

Хороший качественный дизайн и банер – приоритетно.