Нужна шапка к сайту

Доброго времени суток, Друзья. Необходимо сделать шапку(статика) для компании занимающейся сборкой и продажей дверей, окон и ставней. Хочется видеть что-то оригинальное и качесвтенное что выделяло бы сайт среди подобных. Ниже прикреплёна шапка которая есть сейчас, ориентироваться по ней можно только в качестве пропорций изображения) Просьба писать только в тендере, приват только для обсуждения идей и отправки примеров. Исполнитель будет выбран сегодня-завтра.

Пропорции шапки где-то четыре высоты на одну длину.