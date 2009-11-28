Нужна шапка к сайту

$70
Дизайн сайтовЗавершен43 заявки440 просмотров
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Доброго времени суток, Друзья. Необходимо сделать шапку(статика) для компании занимающейся сборкой и продажей дверей, окон и ставней. Хочется видеть что-то оригинальное и качесвтенное что выделяло бы сайт среди подобных. Ниже прикреплёна шапка которая есть сейчас, ориентироваться по ней можно только в качестве пропорций изображения) Просьба писать только в тендере, приват только для обсуждения идей и отправки примеров. Исполнитель будет выбран сегодня-завтра.

Пропорции шапки где-то четыре высоты на одну длину.

14 лет назад
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
XSOUX
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Очень понравилось работать с Павлом, отличный человек и профессионал. В процессе предоставил несколько прекрасных вариантов шапок. Вся работа выполняется очень быстро и качественно. Рекомендую как надёжного исполнителя, знающего своё дело.
Отличный заказчик, редко таких встречаю, очень рад был нашему знакомству. Хочется поставить оценку на много больше чем 10 к сожалению нельзя! По мимо заказа, Сергей хороший человек, добрый, всегда рад помочь в работе, рекомендую всем без исключения!!! Спасибо Вам Сергей!
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